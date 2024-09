Quarteto é preso por assassinato relacionado a dívida com o tráfico no AM

A Operação Rastro de Sangue e cumpriu quatro mandados de prisões temporárias, nesta terça-feira (10), em razão de um homicídio, praticado em maio deste ano. As prisões ocorreram em zonas distintas do município de Humaitá, interior do Amazonas.

Leia também: Homem é preso por agressão, ameaça e descumprimento de medida protetiva contra ex no AM

Os presos foram identificados como Gabriel Soares Rica, de 25 anos, João Paulo Santiago Neto, de 22 anos, Marcos Jhony da Silva Palheta, de 29 anos, e Wesley Araújo de Souza, de 28 anos.

Conforme o delegado Torquato Mozer, titular da DIP de Humaitá, na ocasião do crime, os suspeitos armaram uma emboscada para a vítima, de nome e idade não identificado, e o mataram com disparos de arma de fogo. A motivação teria sido uma dívida que a vítima tinha com o tráfico de drogas

“Depois que a vítima foi executada, ela ainda saiu correndo pelas ruas com sangue jorrando pelo seu pescoço. Possivelmente os tiros atingiram alguma veia arterial e os movimentos da vítima deixaram rastros de sangue em via pública, desde o ponto onde os tiros foram efetuados até onde a vítima caiu, e isso foi fundamental para as investigações”, falou o delegado.

Segundo o delegado, depois que os autores foram identificados, foram representados pelos mandados de prisões deles e as ordens judiciais foram cumpridas nas primeiras horas desta terça-feira, com apoio operacional da Polícia Militar.

Procedimentos

Gabriel Soares Rica, João Paulo Santiago Neto, Marcos Jhony da Silva Palheta e Wesley Araújo de Souza responderão por homicídio e estão à disposição da Justiça.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱