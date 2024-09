Menino de 6 anos é atacado no rosto por cachorro de morador de rua

Vítima caminhava na via pública com a mãe quando foi atacado por cachorro de morador de rua. Criança foi encaminhada ao Hospital Irmã Dulce

Um menino de 6 anos foi ferido no rosto, na tarde de sábado (7), pelo cachorro de um morador em situação de rua. O ataque aconteceu na Rua São José, no bairro Vila Caiçara, em Praia Grande, no litoral de São Paulo.

Leia também: Homem é preso por agressão, ameaça e descumprimento de medida protetiva contra ex no AM

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a criança caminhava na via pública ao lado de sua mãe quando o animal avançou. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) à UPA Samambaia e, depois, transferido para o Hospital Irmã Dulce.

O cachorro estava amarrado com corda e corrente à carroça do homem em situação de rua e atacou o lado esquerdo da face do menino, de acordo com o G1.

A SSP acrescentou que o caso foi registrado como omissão de cautela na guarda/condução de animais na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Praia Grande. O animal foi levado a um abrigo.

A Prefeitura de Praia Grande relatou ao Metrópoles que, “uma vez na unidade, o paciente foi atendido e precisou fazer sutura na região da face e na região do lábio externo inferior. Foi realizada também a vacina antirrábica e orientações em geral para a responsável.”

*Com informações Metropoles

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱