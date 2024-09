Piloto brasileiro desaparece na Venezuela após transportar empresário

Ele voou sem autorização do dono do veículo e pode ter desligado equipamento que permite localização

A Polícia Federal e a Força Aérea Brasileira buscam pelo um piloto brasileiro, identificado como Pedro Parente Neto, de 37 anos, que está desaparecido na Venezuela. Ele foi para o país no dia 17 de agosto.

O último contato com a família foi no último dia 1º. Ele foi ao país vizinho para transportar o empresário Pedro Seabra, do ramo da mineração.

De acordo com o empresário, eles haviam combinado de voar para voltar ao país no dia 4. A última vez que eles tiveram contato foi no dia 1º. Seabra diz que, depois disso, Pedro decolou sem a autorização.

Ainda segundo Seabra, o piloto pode ter desligado o transponder, equipamento que possibilita a localização da aeronave. Há também a suspeita de que Parente tenha entrado no país vizinho sem autorização.

*Com informações do SBT

