Homem é preso por estuprar enteada no interior do AM

Um homem de 43 anos foi preso nesta terça-feira (10), por estupro de vulnerável praticado contra sua enteada, cuja idade não foi revelada. A prisão ocorreu na comunidade Altamira, no município de Japurá, interior do Amazonas.

Segundo os policiais civis da 59ª DIP, as diligências foram iniciadas após a equipe descobrir que o homem possuía mandados de prisão pendentes, um do município de Maués e outro de Japurá, ambos por estupro de vulnerável contra a enteada.

Com base nessa informação, os policiais se deslocaram por via fluvial até a comunidade Altamira e efetuaram a prisão do suspeito. Ele foi conduzido à sede da 59ª DIP e responderá por estupro de vulnerável, ficando à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

