VÍDEO: incêndio atinge área de mata e assusta moradores em Manaus

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de mata no bairro da Paz, Zona Centro-Oeste de Manaus, na noite desta terça-feira (10). Moradores da região ficaram assustados com as chamas no local.

Leia também: VÍDEO: incêndio em área de mata atinge terreno do Inpa, em Manaus

De acordo com informações de testemunhas, o fogo iniciou no terreno e rapidamente se espalhou pelo local. O fogo quase atingiu uma Unidade Básica de Saúde (UBS) localizada próxima da área de mata.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado para atender a ocorrência e conteve as chamas. Em nota a corporação informou que foram utilizados 10 mil litros de água.

Apesar da dimensão do incêndio, ninguém ficou ferido.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱