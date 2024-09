VÍDEO: Ladrão finge fazer alongamento para furtar carro

Um homem não identificado protagonizou uma cena inusitada nesta quarta-feira (11). O suspeito fingiu fazer alongamento para furtar itens dentro de veículos estacionados próximo a um comércio. O caso ocorreu no centro de Ceilândia, Distrito Federal. Um morador da região filmou toda a ação criminosa.

A coluna ‘Na Mira’, do metropoles, teve acesso a um dos vídeos feitos por uma testemunha que desconfiou do ladrão.

Nas imagens, é possível ver quando o homem finge “se alongar” e dobrar uma das pernas até se aproximar do veículo que seria furtado. Enquanto isso, o motorista de uma Mecedes-Benz dava cobertura para o crime.

Quando o ladrão abriu o porta-malas do carro alvo do delito e se preparava para recolher objetos, o alarme do veículo disparou, e a testemunha começou a chamar a atenção do criminoso.

Assustado, o homem entra na Mercedes-Benz, e a dupla deixa o local rapidamente. A placa do veículo de luxo que dava apoio ao criminoso foi repassada à Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

*Com informações Metropoles

