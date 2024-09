PMs salvam vida de criança de 10 anos que estava engasgada com comida em Manaus

Policiais militares do Batalhão Centro-Sul e Centro-Oeste prestaram socorro a uma criança de dez anos, que estava sufocada com comida, na tarde de terça-feira (10). O socorro aconteceu na base do Batalhão, localizada no bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus.

O sargento PM Anderson Pereira, responsável pela permanência da Guarda do Batalhão, solicitou o auxílio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), após a mãe de uma criança que estava engasgada procurar ajuda no posto de serviço da PMAM.

No local, três policiais militares da unidade policial iniciaram a manobra de Heimlich, técnica de primeiros socorros usada para desobstruir vias aéreas, na tentativa de fazer a criança expelir o alimento preso em sua garganta. Graças à rápida intervenção dos policiais, a situação foi controlada antes da chegada do Samu.

Após o êxito no procedimento, a equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) chegou ao local e levou a criança para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) da Alvorada para os procedimentos médicos.

