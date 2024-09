Ministro do Esporte defende benefícios e rigor com apostas esportivas

O ministro do Esporte, André Fufuca, afirmou, nesta terça-feira (11), durante participação no Bom Dia, Ministro, que sua pasta será rigorosa no que diz respeito à lisura envolvendo apostas ligadas ao esporte no Brasil e que a regulação do setor vai trazer benefícios ao país.

“Eu acho que a questão dos bets vai ser benéfica ao esporte. A gente não pode confundir os maus com os bons. Temos que separar o joio do trigo. Denúncias que estão havendo serão averiguadas e garanto que, por parte do Ministério do Esporte, todo o rigor será usado para que a gente tenha o máximo de lisura”, afirmou o ministro. “Não pode ter qualquer tipo de ilicitude. Somos totalmente vigilantes para que não haja e, se houver, que sejam punidos os culpados por isso”, prosseguiu.

Em junho, o Ministério do Esporte anunciou a criação da Secretaria de Apostas Esportivas, com o objetivo de acompanhar e fiscalizar as questões esportivas relacionadas a apostas no país. O advogado Giovanni Rocco Neto teve a nomeação como secretário publicada no dia 2 de setembro no Diário Oficial da União.

“Essa secretaria tem dois eixos. Tem a questão das apostas esportivas e dos e-esportes. Por isso criamos essa secretaria, que visa dar anuência das bets que irão atuar no país. Anuência junto com a Secretaria de Fazenda. O Ministério da Fazenda dá as autorizações e nós damos as anuências”, explicou.

“E temos também a questão da integridade. Há uma diretoria de integridade esportiva para ser vigilante a qualquer tipo de fraude. A gente tem uma preocupação grande em relação a isso. Queremos que essa secretaria possa, com o Ministério da Fazenda, atuar para que haja o máximo de lisura possível”, continuou André Fufuca.

Benefícios

Para o ministro, os recursos arrecadados com as bets terão várias aplicações e vão se converter em benefícios para a sociedade.

“As apostas têm que trazer frutos benéficos. Quando foi aprovado o projeto de lei das Bets, existem várias divisões dos recursos que serão aportados a partir dos impostos arrecadados em áreas como saúde, segurança pública, turismo, esporte e confederações”, explicou o ministro.

“Eu garanto que por parte do Ministério do Esporte, todo recurso das bets será muito bem usado, até porque temos uma demanda grande e uma expectativa de que esse recurso possa melhorar a formação, tanto de base como no alto desempenho no nosso país”, explicou André Fufuca.

