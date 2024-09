Homem furta R$ 1,6 mil em moedas e objetos de comércio no interior do AM

O jovem Raimundo Igor Santana Viana, de 18 anos, foi preso na terça-feira (10), por furto qualificado de R$ 1,6 mil em moedas e outros objetos de um estabelecimento comercial. A prisão ocorreu no bairro Baixada, em Eirunepé, interior do Amazonas.

De acordo com o delegado Rodolfo Sant’Anna, da DIP de Eirunepé, o autor já havia sido preso anteriormente, por cometer o crime dois dias após atingir a maioridade. Ele possui um histórico com mais de 10 atos infracionais análogos a roubos e furtos, cometidos quando era menor de idade, naquela localidade.

“As investigações começaram após a vítima comparecer à delegacia, trazendo imagens de câmeras de segurança que registraram a ação criminosa em seu estabelecimento. Com base nessas imagens, conseguimos identificar o autor”, explicou Rodolfo Sant’Anna.

Segundo a autoridade policial, o infrator furtou R$ 1,6 mil em moedas e diversos outros objetos. Ele já havia sido apreendido anteriormente, quando era menor de idade, pelos mesmos crimes.

“Ele estava preso por furto até o dia 29 de agosto deste ano. No entanto, após sua liberação, continuou a praticar crimes. Logo em seguida, ele foi preso novamente no bairro Baixada, no município”, explicou o delegado.

Raimundo Igor Santana Viana responderá por furto qualificado e já se encontra à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

