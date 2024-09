Adolescente é apreendida por envolvimento em furto de R$ 25 mil em Manaus

Uma adolescente de 13 anos foi apreendida nesta quarta-feira (11), por ato infracional análogo a furto. Ela está envolvida no furto de R$ 25 mil de uma residência localizada na comunidade Grande Vitória, bairro Gilberto Mestrinho, Zona Leste de Manaus.

De acordo com a delegada Joyce Coelho, titular da Deaai, o crime ocorreu em junho deste ano. As investigações começaram após a vítima comparecer à delegacia para registrar um Boletim de Ocorrência (BO) e informar que a adolescente de 13 anos, juntamente com a neta dela, de 12 anos, havia furtado a quantia de R$ 25 mil de sua casa.

“A mulher desconfiou quando a neta começou a aparecer em casa com roupas e acessórios novos. Então, ela verificou o local onde guardava o dinheiro e percebeu que a quantia não estava mais lá”, explicou a delegada.

Ainda de acordo com a autoridade policial, após notar a falta do dinheiro, a vítima questionou sua neta, que confessou ter pego o dinheiro juntamente com a outra autora. Com base nas informações colhidas, foi solicitado à Justiça um mandado de busca e apreensão para as autoras, mas, até o momento, apenas o mandado referente à adolescente de 13 anos foi deferido.

A adolescente responderá por ato infracional análogo a furto. Ela ficará à disposição do Juizado da Infância e da Juventude e do Ministério Público do Amazonas (MP-AM).

