Bases Fluviais apreenderam cerca de 300 kg de entorpecentes no interior do Amazonas

As apreensões foram no escopo da operação Águas Seguras

Durante todo o mês de agosto, as abordagens realizadas pelas polícias Militar (PMAM) e Civil (PC-AM), nas Bases Fluviais Arpão 1 e 2, Tiradentes e Paulo Pinto Nery, no escopo da operação Águas Seguras resultaram na apreensão de cerca de 300 quilos de entorpecentes. As apreensões culminaram na prisão de 14 pessoas e causaram mais de R$ 12,5 milhões de danos ao crime organizado.

Conforme os dados do Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras e Divisas (GGI-F), da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), responsável pela coordenação das Bases Fluviais, foram apreendidos 34,7 quilos de pasta-base, 105,83 quilos de cocaína e 142,74 quilos de maconha do tipo skunk.

O secretário executivo adjunto de Operação (Seaop), coronel Algenor Teixeira, ressaltou que o balanço de produtividade policial é um reflexo do êxito da integração e boa localização das bases que estão instaladas em pontos estratégicos dos rios.

“Essa operação foi lançada nos estados da região Norte, nas calhas e hidrovias para que pudéssemos trazer mais segurança para a população. E, nesse mês de agosto, tivemos uma produtividade de 283 quilos de drogas apreendidas nas nossas bases fluviais e essa apreensão deu um prejuízo bem grande para o crime organizado”, disse o coronel.

Além do combate ao tráfico de drogas, a operação também atua na apreensão de produtos irregulares. Em uma das fiscalizações no lago do Xituba, nas proximidades do município de Itacoatiara (a 176 quilômetros de Manaus) os agentes apreenderam cerca de 12 toneladas de fertilizantes que haviam sido furtados de uma empresa. Na ação, 12 pessoas foram presas.

“Tivemos a apreensão de 12 toneladas de fertilizante, que é um produto que pode ser utilizado para se tornar matéria básica de explosivo. E, essa também foi uma apreensão importante para o estado do Amazonas, que mostra o trabalho das fiscalizações dos policiais”, explicou o coronel.

Bases Fluviais

As equipes policiais trabalham diuturnamente nas abordagens às embarcações que navegam pelas calhas dos rios Solimões e Negro, no combate aos crimes de narcotráfico, biopirataria, ambientais, dentre outros. Além de fortalecer as ações ostensivas e preventivas às comunidades ribeirinhas nas cidades de Coari e Barcelos e municípios adjacentes.

As equipes são compostas pela PMAM, PC-AM, Corpo de Bombeiros (CBMAM), Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), Força Nacional e Marinha do Brasil.

Operação Águas Seguras

A atuação dos militares da operação Águas Seguras vai além das Bases Fluviais, acontece também em mais de 10 municípios do interior do Amazonas e em outros estados da região Norte.

“Vale ressaltar que em outros estados a produtividade também tem sido muito boa, nós temos uma estatística integrada e isso mostra a vontade das secretarias de segurança da região norte em trabalhar de forma integrada e a competência do nosso governador Wilson lima”, ressaltou o coronel Algenor.

*Com informações da assessoria

