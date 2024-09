Idoso morre ao ser atropelado em faixa de pedestre em Manaus

Um idoso de 72 anos, identificado como Antônio Moreira de Souza, faleceu após ser atropelado por uma motocicleta na manhã desta quinta-feira (12). O acidente ocorreu na avenida Constantino Nery, no bairro Chapada, Zona Centro-Sul de Manaus. Segundo informações, Antônio tentava atravessar a faixa de pedestre quando foi atingido pelo motociclista.

De acordo com informações de testemunhas, a vítima tentava atravessar a via em uma faixa de pedestre no momento em que foi surpreendido pelo motociclista.

Com o impacto o condutor da moto foi arremessado na via e precisou ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), em seguida ele foi encaminhado para uma unidade hospitalar.

Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) foram acionados para organizar o trânsito que ficou congestionado no sentido bairro/Centro.

