VÍDEO: Bon Jovi convence mulher a desistir de pular de ponte nos EUA

Astro do rock Jon Bon Jovi tinha gravado um clipe em Nashville quando viu mulher em beirada de ponte

Um dos roqueiros mais famosos do mundo, Jon Bon Jovi, de 62 anos, está virando notícia por um feito para além da música: salvar uma vida. O ícone norte-americano ajudou a tirar uma mulher da beirada de uma ponte em Nashville, nos Estados Unidos, na última terça-feira (10).

O momento foi registrado por câmeras de monitoramento e as imagens foram divulgadas pelo Departamento de Polícia Metropolitana de Nashville, que elogiou a atitude de Bon Jovi: “Um viva para Jon Bon Jovi e sua equipe por ajudar uma mulher na ponte de pedestres Seigenthaler”.

“É preciso que todos nós ajudemos a manter a segurança uns dos outros”, disse o chefe de polícia, John Drake.

Segundo a imprensa dos EUA, Bon Jovi estava na ponte para pedestres John Seigenthaler, sobre o rio Cumberland, para gravar um clipe. Após o final do trabalho, ele ainda estava no local, quando viu uma mulher de vestido azul já do lado de fora da proteção da ponte.

Após uma conversa, ele se aproxima da mulher e consegue convencê-la a não se jogar da ponte.

*Com informações Metropoles

