Ônibus que saiu de Manaus tomba na BR-319 e deixa seis feridos

Um ônibus que saiu de Manaus com destino a Porto Velho, em Rondônia, tombou na madrugada desta quinta-feira (12) em um trecho da rodovia BR-319. O acidente deixou seis pessoas feridas.

De acordo com a Amatur, empresa responsável pelo ônibus, o fato ocorreu nas proximidades do distrito de Realidade, em Humaitá, no interior do Amazonas. As circunstâncias do acidente não foram divulgadas.

Durante o ocorrido, seis passageiros tiveram ferimentos leves e foram encaminhados à uma unidade de saúde em Humaitá.

Ainda de acordo com a empresa, outro ônibus foi ao local para continuar a viagem com os demais passageiros. Por meio de nota, a Amatur informou que já está tomando as providências necessárias.

