Cineclube de arte exibe a 1ª Mostra de Oficina Avançada de Cinema do Amazonas

O Cineclube de Arte exibe neste sábado (14), a “1ª Mostra OAC – Oficina Avançada de Cinema do Amazonas”. A mostra acontece das 18h30 às 21h30, no Cineteatro Guarany, situado na Avenida Sete de Setembro, anexo ao Palácio Rio Negro, Zona Sul de Manaus. O espetáculo gratuito, possui classificação indicativa de 12 anos.

O Cineclube de Arte é promovido pelo Governo do Amazonas, por intermédio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. O projeto da Oficina Avançada de Cinema do Amazonas (OAC) foi produzido por Cleide Furtado e dirigido por Marcelo Di Márcio. O projeto foi contemplado em edital da Lei Paulo Gustavo, executada pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

A convite da produtora cultural Cleide Furtado, o cineasta Marcelo Di Márcio, já havia trabalhado em outros projetos em São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina, o que levou à realização da Oficina Avançada de Cinema em Manaus. Inicialmente, a oficina tinha como objetivo formar um único curta-metragem, mas acabou resultando na criação de filmes incríveis.

“Neste processo, tive a chance de conhecer e colaborar com novos talentos do setor audiovisual, o que foi muito inspirador. Foi uma verdadeira revelação ver o potencial criativo e a dedicação dos alunos aqui na região Norte”, revela o cineasta.

De acordo com a produtora cultural, Cleide Furtado, a idealização do projeto “Oficina Avançada de Cinema” no Amazonas foi por estar ciente do potencial crescimento do audiovisual aqui no Estado do Amazonas, principalmente na cidade de Manaus.

“Isto nos permitiu a descoberta de talentos que estavam escondidos; e essa foi uma grande oportunidade, talvez a melhor de apresentá-los a esse universo, visto que um curso dessa natureza nem sempre é acessível para a maioria dos nossos alunos”, destaca.

Além do fator “inclusão social”, a OAC proporciona a esses artistas, uma oportunidade de vivenciar o cinema na prática durante um mês. Segundo Cleide, pode-se constatar a quantidade de investimento para o segmento audiovisual nacionalmente, por meio dos resultados dessas descobertas que já fornecem os sinais para os mercados locais e regionais.

“É crucial promovermos essas iniciativas, sejam elas, através de políticas públicas ou em parceria com a iniciativa privada, visto que as leis de fomento audiovisual, em um futuro muito próximo, deixarão de ser centralizadas somente entre o eixo Rio-São Paulo, e isto já é uma realidade”, enfatiza a produtora.

Filmes que serão exibidos:

Queda Cortês (2019) – Direção: Marcelo Di Márcio – Gênero: ficção, com duração de 22 minutos.

Sinopse: Paulo e Lara sofrem de um problema em comum. Antes que uma tragédia aconteça, os dois precisam se unir para resolvê-lo.

Gauthier (2020) – Direção: Marcelo Di Márcio – Gênero: ficção, com duração de 25 minutos.

Sinopse: Após sofrer um grave acidente, Adelaide Gauthier luta contra um transtorno neurológico que provoca lapsos em sua memória. O que ela acredita ser a cura, pode na verdade ser a causa dessa doença.

Conte até Três e Manda Ver! (2024) – Direção: Marcelo Di Márcio – Gênero: ficção, com duração de 23 minutos.

Sinopse: Rita, uma agente da Guarda Municipal, se vê em uma tensa negociação com um bandido que mantém uma dona de casa refém. O filme aborda temas como ética policial, segurança pública e a relação entre ciência e fé.

Alô (2024) – Direção: Rafael Creder – Gênero: terror/suspense, com duração de 6 min e 11 seg.

Sinopse: Joaquim é responsável de cuidar de uma casa, entretanto se encontra no meio de um mistério antigo concretizado em maldição, basta-o sobreviver para se livrar de que o persegue em um ritual de vida ou morte.

Paraíso Verde (2024) – Direção: Jennifer Bonates & Vittoria San – Gênero: ficção, com duração de 08 minutos.

Sinopse: Manoel, um seringueiro cearense, parte para a Amazônia em busca de uma vida melhor, mas encontra um sistema opressor de trabalho escravo e endividamento. Determinado a mudar seu destino, ele busca aliados, incluindo Victória, uma meretriz influente, cujo assassinato, cometido por um político revela os segredos sombrios da alta sociedade. Juntos, eles enfrentam desafios lutando por liberdade e justiça na “Paris dos Trópicos”.

Yandé Muraki – Empreendedorismo na Floresta (2024) – Direção: Carlos Kokama – Gênero: documentário, com duração de 20 minutos.

Sinopse: Os desafios da comunicação, do empreendedorismo e da medicina indígenas, relatados pelo Pajé Yuri Magno.

Venezuelanos no Brasil (2024) – Direção: Marcelo Dias – Gênero: documentário, com duração de 12 minutos.

Sinopse: A trajetória dos imigrantes e refugiados venezuelanos que chegaram a Manaus é uma história de resiliência e esperança. Muitos deixaram seu país em busca de um futuro melhor, fugindo de crises econômicas e políticas severas. Para esses indivíduos e famílias, Manaus representava uma nova chance de recomeço.

