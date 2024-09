Homem é preso após estuprar jovem que estava a caminho da escola, em Manaus

Um homem de 41 anos foi preso, nesta semana, por estuprar uma jovem de 18 anos, no dia 29 de agosto deste ano, no momento em que a vítima estava indo para escola, na avenida Jurunas, bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus.

Segundo o delegado Wenceslan de Queiroz, titular do 12º DIP, na ocasião, o homem a forçou a vítima a entrar em seu carro e a levou para uma rua deserta, onde consumou a violência sexual, e depois a abandonou e ainda proferiu ofensas contra ela.

“Após o crime, a vítima foi à delegacia e contou o que ocorreu. De pronto iniciamos as investigações e buscamos fazer a identificação do autor e do veículo, com base nas informações repassadas pela vítima”, falou o delegado.

De acordo com o delegado, o homem foi preso na quarta-feira (11), em uma academia na avenida Max Teixeira. A vítima está recebendo acompanhamento psicossocial.

*Com informações da assessoria

