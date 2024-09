VÍDEO: incêndio atinge prédio comercial na Avenida Djalma Batista, em Manaus

Um princípio de incêndio atingiu um prédio comercial na Avenida Djalma Batista, bairro Chapada, Zona Centro-Sul de Manaus, na tarde desta quinta-feira (12).

Vídeos que circulam na internet mostram que as chamas atingiram a parte superior do prédio. No local funciona um preparatório para concursos e vestibulares.

Os alunos dessa instituição apareceram do lado de fora, na calçada do prédio, enquanto a densa fumaça tomava conta do prédio. Por conta do princípio, um congestionamento se formou na área. Não há informações sobre feridos.

