Asfalta Amazonas chega ao bairro Colônia Santo Antônio, na Zona Norte de Manaus

A rua Ataulfo de Paiva, que liga a avenida Torquato Tapajós ao bairro Colônia Santo Antônio, na Zona Norte de Manaus, foi totalmente pavimentada pelo Programa Asfalta Amazonas, do Governo do Estado. O asfaltamento da via vai melhorar a trafegabilidade para cerca de 10 mil pessoas que transitam pelo local.

As obras foram realizadas pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE). A via, que tem extensão de 390 metros e 7 metros de largura, recebeu 2.730 metros quadrados de asfalto novo. O secretário da UGPE, Marcellus Campêlo, destaca o compromisso do Governo do Amazonas em melhorar a qualidade de vida da população e a mobilidade urbana, com as ações que vêm sendo realizadas através do programa.

Morador do bairro há 10 anos, Ericlênio de Castro comemora a chegada do asfalto. “Essa rua asfaltada era o sonho da nossa comunidade há, pelo menos, 20 anos. Hoje, esse sonho se tornou realidade e nós agradecemos muito ao Governo do Amazonas, pois tínhamos muitas dificuldades em transitar por aqui e agora vai melhorar muito a nossa qualidade de vida”, afirmou.

Nova etapa

Em julho, o governador Wilson Lima deu início à nova etapa de obras e serviços do Programa Asfalta Amazonas, que visa à recuperação e expansão da malha viária do estado.

Com R$ 80,8 milhões destinados para a capital, os serviços estão em andamento, inicialmente, nas ruas Roselha, Jasmin do Cabo, Flor de Cactos, Flor de Maracujá, Beco da Lavanda e Chuva de Ouro, todas no Parque Riachuelo, no bairro Tarumã, zona oeste. No Parque Solimões, também na zona oeste, estão sendo contempladas as ruas Praia do Arpoador, Praia da Ponta Negra, Praia do Futuro, Praia do Icaraí, Praia do Italaia, Praia do Mosqueiro e Praia Canoa Quebrada.

*Com informações da assessoria

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱