VÍDEO: Ladrão em moto arrasta jovem em rua de Manaus durante tentativa roubo

Câmeras de segurança capturaram o momento angustiante em que uma jovem foi arrastada por um ladrão durante uma tentativa de assalto, nesta quinta-feira (12), no conjunto Cidadão 10, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

Por volta das 13h50, enquanto caminhava com uma bolsa de colo e uma sombrinha, a jovem foi abordada por um suspeito em uma motocicleta.

O criminoso puxou a bolsa com força, arrastando a vítima pela rua. A jovem caiu no chão, e o assaltante continuou arrastando-a, espalhando pertences da bolsa pela via antes de fugir.

O vídeo mostra o choque e a desorientação da jovem no meio da rua após o ataque.

Até o momento, não há informações sobre o registro de Boletim de Ocorrência ou a identidade do suspeito.

