Homem é preso por estuprar enteada de 14 anos no Amazonas

Um homem de 43 anos, foi preso nesta quinta-feira (12), por estupro de vulnerável contra a enteada de 14 anos. A prisão ocorreu no município de Tefé, interior do Amazonas.

De acordo com a delegada Nathalia Oliveira, da DEP de Tefé, o caso foi denunciado pelo Conselho Tutelar do município. Durante as investigações, foi descoberto que os abusos sexuais começaram quando a vítima completou 13 anos e aconteceu por cerca de cinco vezes, sendo a última vez em julho deste ano.

“Na ocasião, o autor buscou a vítima na escola e, no caminho, parou no lixão da cidade, onde ele atuava como vigilante, e a levou para a guarita e cometeu o crime. Fizemos a escuta especializada da vítima, que confirmou os relatos, e ela também passou por exame de conjunção carnal, que constataram a violência sexual” explicou a delegada.

Segundo a delegada, a adolescente tentou contar a sua mãe sobre o que o padrasto estaria fazendo, mas ela não acreditou na vítima. Por isso, a guarda da vítima foi repassada a outros familiares.

“Após os dados coletados, foi representada à Justiça pela prisão preventiva do autor, e a ordem judicial foi decretada pela 2ª Vara de Plantão da Comarca de Tefé”, disse a delegada.

Procedimentos

O homem responderá por estupro de vulnerável. Ele passará por audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.

