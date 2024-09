Dupla invade casa para roubar drogas e dinheiro, mas leva apenas R$ 40 no AM

José Carlos Lucio de Lima, de 30 anos, e Orcla Basto Cordeiro, de 23, foram presos na quinta-feira (12), por tentativa de roubo majorado. O crime ocorreu no dia 13 de agosto deste ano, no bairro de Fátima, no município de Eirunepé, interior do Amazonas.

O delegado Rodolfo Sant’Anna, da DIP de Eirunepé, informou que, na ocasião do crime, os suspeitos invadiram a casa da companheira de um homem que foi preso pela equipe policial no dia 12 de agosto, para tentar roubar drogas e dinheiro.

“Eles ameaçaram a mulher e a filha dela com uma faca, mas não encontraram nada no local. A dupla saiu de lá antes, com R$ 40 que a mulher tinha no momento”, falou o delegado.

Segundo o delegado, José Carlos foi preso em via pública do bairro Nossa Senhora de Fátima e Orcla foi preso no momento em que ele se apresentou na delegacia.

José Carlos Lúcio de Lima e Orcla Basto Cordeiro responderão por tentativa de roubo majorado e ficarão à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

