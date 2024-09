Estiagem severa coloca em risco as bacias hidrográficas do Brasil

A estiagem severa que afeta o Brasil seca rios e coloca em risco as maiores bacias hidrográficas do país. O alerta foi feito pela Universidade Federal de Alagoas. A ameaça é realidade em estados da região Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste.

O Laboratório de Análise e Processamento de Imagens de Satélites da Ufal aponta que 12 bacias estão sendo afetadas pela falta de água.

O rio Tefé, no Amazonas, é o que está em pior condição. Além dele, que é afluente do rio Solimões, o monitoramento alerta também para os rios Mamiá e Badajós, que também desaguam no Solimões. O Baía Grande, no Mato Grosso, e o rio Tocantins preocupam.

O coordenador do laboratório, professor Humberto Barbosa, explica que o São Francisco, que perdeu 60% da vazão nos últimos 30 anos, não preocupa neste momento. O problema maior é no Norte, no Centro-Oeste e no Sudeste. Ele explica que setembro é um período crítico; e que a esperança é que outubro venha com chuva.

Segundo o professor, ainda há incertezas sobre como será o período de chuvas, porque o La Niña está fraco e as temperaturas dos oceanos ainda estão em transição. Só após esse período é que poderá ser feita uma previsão de quando as chuvas poderão se recuperar.

