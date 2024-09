Dupla sai de Benjamin Constant para vender drogas em Atalaia do Norte, no AM

Dois homens, de 24 e 29 anos, foram presos em flagrante nesta sexta-feira (13), por tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa, após saírem de Benjamin Constant para vender drogas no município de Atalaia do Norte, ambos no interior do Amazonas.

De acordo com a delegada Mayara Magna, da 50ª DIP, a equipe policial recebeu denúncias anônimas sobre uma suposta venda de drogas envolvendo a dupla e, de imediato, iniciou as investigações e confirmou a prática criminosa.

“A equipe de investigação identificou que os autores são de Benjamin Constant e vieram para Atalaia do Norte com a finalidade de comercializar drogas. Então solicitamos mandados de busca e apreensão para as residências dos indivíduos, a fim de que pudéssemos averiguar a situação”, disse a delegada.

Conforme a delegada, durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidas pasta base de cocaína, porções de maconha, aparelhos celulares, balança de precisão, facas, 500 reais em espécie e entre outros objetos.

Os homens responderam por tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa. Ambos ficarão à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

