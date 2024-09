Mulher é presa por estuprar sobrinho de nove anos no interior do AM

Uma mulher foi presa nesta sexta-feira (13), por estupro do sobrinho, de apenas 9 anos, em Tefé, no interior do Amazonas.

De acordo com a delegada Nathalia Oliveira, da DEP de Tefé, o caso chegou ao conhecimento da equipe de investigação quando a vítima e a sua mãe foram à delegacia para denunciar a suspeita.

“Em escuta especializada, a criança disse que o crime ocorreu em meados de junho deste ano, período em que a mulher residia na casa dos seus pais. A vítima relatou que a mulher teria agido na ocasião em que ficou a sós na casa com ela”, contou a delegada.

Conforme a delegada, a vítima foi ameaçada pela autora a não contar nada aos seus pais. Na ocasião em que a criança foi violentada sexualmente pela autora, uma outra tia dela presenciou o crime e a questionou sobre o ocorrido.

“Essa tia também foi ouvida no Inquérito Policial (IP) e contou que conversou com a criança e ela lhe confirmou todos os fatos. O delito chegou ao conhecimento da mãe da vítima e, de pronto, ela denunciou a autora”, falou a delegada.

A mulher responderá por estupro de vulnerável e ficará à disposição da Justiça.

Combate aos crimes sexuais

Esse foi o terceiro mandado de prisão preventiva cumprido, apenas nesta semana, pela equipe policial da DEP de Tefé. Os outros dois casos foram as prisões de um vizinho e de um padrasto que abusaram sexualmente de uma criança de 11 anos e de uma adolescente de 14 anos, respectivamente.

“Estamos fazendo um trabalho eficiente na repressão a esses crimes, entregando uma resposta à sociedade do município e evidenciando que esses casos não ficarão impunes. Precisamos proteger as nossas crianças e adolescentes, para que elas tenham uma vida digna”, destacou a delegada.

*Com informações da assessoria

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱