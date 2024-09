Travesti é presa por envolvimento em estupros cometidos por padre no Amazonas

A travesti Lorena Marques, foi presa nesta sexta-feira (30), suspeita de envolvimento em estupros cometidos pelo padre Paulo Araújo da Silva, no município de Coari, interior do Amazonas.

Lorena é apontada como responsável por aliciar e conduzir adolescente para programas sexuais envolvendo o padre.

De acordo com o delegado José Barradas, titular da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Coari, Lorena era uma dos principais alvos da operação.

Ela é apontada como a responsável por aliciar e conduzir adolescentes para programas sexuais envolvendo o padre.

Paulo Araújo foi preso no dia 18 de agosto, no município de Coari. Ele é suspeito de manter relações sexuais, filmar os atos e engravidar uma adolescente de 17 anos.

A jovem, que era abusada sexualmente, desde os 14 anos, foi obrigada a abortar e o feto foi enterrado no quintal da casa de Francisco Rayner Barros Batista, 34, amigo do padre, a mando do próprio religioso.

Francisco foi preso na última quinta-feira (22). O crime ocorreu no mês de setembro do ano de 2023.

Entenda o caso

Segundo a polícia, as investigações começaram após recebimento de informações de uma vítima menor que estava tendo relações sexuais com o padre.

Durante a relação, o investigado gravava as relações e armazenava em seu computador, onde possuía vários vídeos de sexo explícito com a adolescente.

De acordo com o Delegado de Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), titular de Coari, a menor chegou a engravidar após ter relações sexuais com o Padre Paulo.

Um amigo do padre ajudou para que essa gravidez fosse interrompida.

“Ele utilizou pílulas de um medicamento chamado misoprostol para a interrupção da gravidez sem autorização legal e sem que os pais das adolescentes tivessem conhecimento do aborto praticado por terceiros”, afirmou o delegado.

Durante as investigações, foi constatado que o Padre Paulo fazia constantes ameaças à vítima, afirmando que, caso ela não continuasse a ter relações sexuais com ele, “iria acabar com a vida dela, pois ela era sua e de mais ninguém”.

Enquanto as buscas eram realizadas, foram apreendidos um aparelho celular, dinheiro e um computador, que será encaminhado para perícia criminal para análise.