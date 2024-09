Brasil estreia amanhã contra Cuba na Copa do Mundo FIFA de Futsal

A Seleção Brasileira de Futsal realizou, nesta sexta-feira (13), o último treino antes da estreia na Copa do Mundo. O primeiro desafio na busca pelo hexacampeonato será contra Cuba. A partida começa às 8h30 (horário de Manaus), no Complexo Esportivo de Bukhara, no Uzbequistão. A trasnmissão será do Sportv, Cazé TV e FIFA+.

Em entrevista após encerrar a preparação, o treinador Marquinhos Xavier demonstrou tranquilidade.

“Trabalhei em conjunto com minha comissão técnica e com os atletas para tomar decisões. Chego muito tranquilo, em paz, certo de que fizemos o melhor possível”, disse Marquinhos.

Cuba está na 78ª posição do ranking da Fifa. Essa será a sexta participação na competição e foi classificada depois de ser vice-campeã da Concacaf. Em 5 participações, ainda não conseguiu ir além da fase de grupos, tem apenas uma vitória e acumula um total de 15 derrotas.

Xavier ressalta o respeito por todos os adversários, independente do retrospecto.

“Cuba, assim como muitas seleções no mundo possuem potencial técnico. A grande dificuldade na América do Norte é o intercâmbio durante o ciclo, acredito que isso os impede em muitas vezes de avançar no desenvolvimento do Futsal. Temos muito respeito por eles e mostraremos isso em nosso confronto”, enfatiza.

Já o Brasil é o maior vencedor da história das Copas. Venceu em 1989, 1992, 1996, 2008 e 2012 e ficou em terceiro no mundial na Lituânia.

