Amazonas FC visita o Mirassol-SP buscando se aproximar do G4

Embalado após vencer o seu último confronto, o Amazonas FC entra em campo, neste sábado (14), às 17h (horário de Manaus), para enfrentar o Mirassol-SP no Estádio José Maria de Campos Maia. A partida é válida pela 26° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e terá transmissão ao vivo por Sportv e Premiere.

Na última rodada, o time aurinegro derrotou o Paysandu-PA por 1 a 0, fora de casa, e se garantiu na nona colocação, com 35 pontos conquistados. O quarto colocado, último do G4, é o Vila Nova-GO, que tem 42 pontos, mesma pontuação do Leão do interior. O adversário deste sábado vem de derrota para o Ituano por 3 a 2 e caiu para o terceiro lugar.

Peça fundamental no meio de campo da Onça, o meia argentino Diego Torres falou sobre a boa fase que a equipe tem vivido e destacou como o coletivo tem colaborado para as suas boas atuações nos últimos jogos.

“Acredito que o bom momento da equipe seja fruto do trabalho que temos feito no dia a dia. Fico feliz pelo momento que estou vivendo, voltei a atuar na posição que sempre joguei, mas o que colaborou também foi a confiança que o grupo tem me dado para fazer o meu melhor”, disse o camisa 8 do Amazonas.

Esse será o segundo duelo na história entre as duas equipes. No último embate, realizado no primeiro turno da competição nacional, a Onça-pintada saiu vencedora por 1 a 0, com gol marcado pelo volante paraguaio Jorge Jiménez.

Para este confronto, a Onça conta com o retorno do zagueiro Miranda, que volta após cumprir suspensão devido a expulsão contra o Ceará. Além dele, o atacante Sassá e o treinador Rafael Lacerda, que ficaram de fora devido ao acúmulo de cartões na última partida, retornam. Por outro lado, o atacante Luan Silva desfalca a equipe devido ao terceiro cartão amarelo.

