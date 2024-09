Manauara Shopping adere à Semana do Cinema com ingressos a partir de R$ 12

As salas especiais IMAX e XPLUS também contarão com ofertas exclusivas

O UCI Manauara Shopping participará da Semana do Cinema, até a próxima quarta-feira (18), com ingressos a partir de R$ 12.

As salas especiais IMAX e XPLUS também contarão com ofertas exclusivas. Além disso, os espectadores poderão aproveitar o combo de pipoca média e dois refrigerantes de 500ml por apenas R$ 30.

A Semana do Cinema é uma iniciativa promovida pela Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (Feneec), com apoio da Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex (Abraplex).

“O objetivo é ampliar o acesso ao cinema e incentivar a presença do público nas salas de exibição. Essa é uma oportunidade imperdível para quem deseja conferir os últimos lançamentos”, destacou a gerente de Marketing do Manauara Shopping, Karla Henderson.

A programação inclui títulos de diversos gêneros. Entre os filmes em cartaz estão a cinebiografia “Silvio”, que narra a trajetória do apresentador Silvio Santos; o terror “Não Fale o Mal”, estrelado por James McAvoy; o clássico de Tim Burton, “Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice”, e “Hellboy e o Homem Torto”, de Brian Taylor. Para o público infantil, estão programados “Pets em Ação!”, “Corrida Maluca” e “Divertida Mente 2”, entre outros.

As salas IMAX, incluídas na promoção, oferecem uma tela gigante com proporção quatro vezes maior que a de uma projeção digital comum, garantindo imagens mais brilhantes e nítidas. Já as salas XPLUS contam com a tecnologia Dolby Atmos, que proporciona um som imersivo em 360 graus, criando uma experiência audiovisual única.

Vale lembrar que a promoção não é válida para as salas 4DX e DE LUX. Para mais informações e a programação completa, consulte Filmes (manauarashopping.com.br)

*Com informações da assessoria

