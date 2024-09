Confira orientações médicas para se manter saudável no tempo seco

Com tempo seco e fumaça das queimadas espalhada por todo o país, a preocupação com doenças respiratórias tem crescido. O SBT News conversou com um especialista, que trouxe algumas dicas de como se manter saudável em meio a tudo isso.

O médico Thiago Nogueira, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, explica que, nesses dias de tempo muito seco, as pessoas sofrem bastante, principalmente do ponto de vista de doenças respiratórias.

Segundo ele, o desconforto causado pela baixa umidade se agrava bastante nesse período e, com isso, desencadeia uma série de doenças relacionadas ao aparelho respiratório, como rinite e asma. Além disso, tem o aumento da poluição. “Esse desconforto causado pelo tempo seco também é agravado pela poluição do ar”, afirma.

O professor afirma que há vários estudos mostrando que a exposição de uma pessoa à poluição do ar, em especial nas grandes cidades, como é o caso de São Paulo e outras capitais do país, é equivalente a fumar um ou dois cigarros por dia. “Existe já esse consenso de que a poluição do ar é tão grave quanto você fumar um cigarro”, diz.

Nogueira explica que, para se proteger, se possível, as pessoas deveriam ficar em casa em horários em que a poluição está muito alta e fechar a casa para evitar que essa fumaça das queimadas entre. Outra recomendação importante é que se faça limpeza periódica na casa para remover essa poluição, usando sempre pano úmido para evitar que o pó fique acumulado. Também orienta a evitar o uso de espanador para a poeira não levantar e se espalhar.

Com relação a baixa umidade do ar, a recomendação é usar umidificador, mas para as pessoas que não têm serve também utilizar uma bacia, uma toalha encharcada com água que fazem o mesmo papel. “Essa umidade vai ajudar a melhorar a condição respiratória dentro da casa.”

Já na rua, principalmente em horários de maior sol, o professor explica que é preciso sempre lembrar de tomar água, muita água, o dia todo, e evitar atividades físicas. Outra medida importante é utilizar máscara. “Eu considero que é uma prática bastante recomendada principalmente nesse momento de elevada poluição causada pela poeira lançada no ar pelas queimadas”. E alerta que cuidados com idosos, crianças e pessoas com comorbidades devem ser redobrados.

Nogueira orienta pessoas do grupo de risco a procurar pronto atendimento a quaisquer sintomas causados pela desidratação, como os relacionadas a doenças respiratórias, tosse, crise de asma, rinite, taquicardia ou confusão mental. “Tudo isso é agravado com esse tempo e a poluição do ar também afeta doenças do coração, acelerando batimentos cardíacos ou mesmo causando princípio de infarto”, alerta.

