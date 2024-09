Polícia apreende 362 kg de drogas em embarcação após confronto com narcotraficantes no Rio Solimões  

A Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio do 3º Batalhão da Polícia Militar (BPM) apreendeu, na sexta-feira (13), um total de 362 quilos de maconha do tipo skunk e embarcação em Tefé, interior do Amazonas.

A apreensão ocorreu após confronto com narcotraficantes no Rio Solimões, próximo ao distrito de Caiambé, durante o cumprimento da operação Águas Seguras. Além da droga, foram apreendidos munições deflagradas de fuzil 7,62 e pistola calibre 9 milímetros.

O comandante do 3º BPM, tenente-coronel Pedro Moreira informou que os policiais militares realizavam patrulhamento fluvial ostensivo de rotina, realizando abordagens a embarcações que desciam o rio Solimões, próximo ao Distrito do Caiambé e Comunidade do Jutica com o objetivo de combater o narcotráfico e pirataria de rio, quando avistaram uma lancha em alta velocidade descendo o rio pela margem esquerda.

Os policiais militares iniciaram uma perseguição para tentar abordar os dois suspeitos que foram vistos dentro da lancha, quando foram ouvidos diversos disparos de arma de fogo. De forma imediata, os policiais militares revidaram a agressão. A dupla suspeita fugiu em direção à área de mata, abandonando a embarcação.

A equipe da Polícia Militar desembarcou na margem, onde novamente foi recebida a tiros. Após novo confronto, a polícia chegou a realizar buscas pelo local, mas não conseguiu localizar os suspeitos.

Durante revista a embarcação, os policiais encontraram 10 sacos de de fibra com tabletes de entorpecentes. Além da droga, foram encontrados, ainda, vários estojos de munição calibre 7,62 usados pelos narcotraficantes.

Conforme o comandante, todo material apreendido e a embarcação foram conduzidos e apresentados na 5ª Delegacia Regional de Tefé. Após pesagem, foram contabilizados 362 kg de maconha do tipo skunk, que foram avaliados em cerca de R$ 5,1 milhões de drogas.

