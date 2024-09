Brasil aplica 10 a 0 em estreia da Copa do Mundo de Futsal

Na manhã deste sábado (14), o Brasil estreiou na Copa do Mundo de Futsal, realizado no Uzbequistão. Dessa forma, a seleção brasileira confirmou o seu favoritismo e bateu Cuba por 10 a 0.

A seleção comandada por Marquinhos Xavier está no Grupo B, ao lado de Cuba, Croácia e Tailândia.

Do início ao fim do duelo, o Brasil teve a superioridade no confronto, fechando a primeira etapa com 4 a 0 no placar. Os gols foram anotado por Marcel, Neguinho, Marlon e Felipe Valério.

Na segunda etapa, o comandante brasileiro reveza o elenco entre os titulares e os reservas para a quadra, o que fez o Brasil ampliar o marcador e aplicar a maior goleada deste mundial até o momento, 10 a 0.

O destaque da partida ficou com Marcel, que marcou 3 gols e teve participação importante em outras jogadas.

Próximo Jogo

O Brasil volta as quadras do Uzbequistão na próxima terça-feira, às 12h, contra a Croácia. Em caso de vitória, a seleção brasileira encaminha a classificação para as oitavas de final.

*Com informações da CNN Brasil

