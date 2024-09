Policia Federal registra prisão de 194 pessoas foragidas da Justiça no Amazonas

A Polícia Federal, de janeiro a setembro de 2024, por meio de equipe especializadas, realizou a prisão de 194 pessoas foragidas da Justiça envolvidas em crimes de tráfico de drogas, roubo, estupro, furto, homicídio, violência doméstica, dentre outros delitos.

As prisões foram registradas na capital do Amazonas e no interior, totalizando 180 prisões pela equipe da Superintendência Regional em Manaus/AM, e 14 prisões realizadas pela equipe policial da Delegacia da Polícia Federal em Tabatinga/AM.

Além disso, as autoridades reforçaram o compromisso de continuar o trabalho de busca e captura de outros foragidos, garantindo que todos aqueles que têm contas com a Justiça sejam localizados.

Com a conclusão desta operação, a Polícia Federal espera enviar uma mensagem clara de que ninguém está acima da lei e que a Justiça será aplicada de forma rigorosa e eficaz. As investigações continuam, e novas ações podem ser planejadas para assegurar que a lei seja cumprida e que a segurança pública seja mantida.

