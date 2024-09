Dupla é presa por receptação e tráfico de drogas no Amazonas

Um homem identificado como Jonadsibe Evangelista Queiroz, de 30 anos, conhecido como “Queque”, e Shirley Maya Queiroz da Silva, de 20 anos, foram presos nesta sexta-feira (13), por receptação e tráfico de drogas. As prisões ocorreram no bairro Centro, no município de Juruá, interior do Amazonas.

Conforme o delegado Bruno Rafael Nunes, da 70ª DIP, as prisões são decorrência de uma investigação pelo crime de furto, praticado na quarta-feira (11/09), de um liquidificador e dois kits de maquiagem.

“Identificamos o autor do furto e ele informou que teria repassado os produtos furtados para a Jonadsibe e Shirley, em troca de pasta base de cocaína. A dupla tem envolvimento com o tráfico de drogas em Juruá e os objetos furtados foram encontrados na residência deles”, falou o delegado.

Segundo o delegado, a partir disso, as equipes das Polícias Civil e Militar saíram em diligência e efetuaram as prisões em flagrante no Centro da cidade.

Procedimentos

Jonadsibe Evangelista Queiroz e Shirley Maya Queiroz da Silva responderão por receptação e tráfico de drogas e estão à disposição da Justiça.

