PC-AM solicita a divulgação da imagem de adolescente que desapareceu em Lábrea

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Lábrea (a 702 quilômetros de Manaus), solicita ampla divulgação da imagem de Raabe Santana Chaves Apurina, de 12 anos, que está desaparecida desde quarta-feira (11).

A PC-AM alerta que, em casos de desaparecimento, não é necessário aguardar 24 horas para registrar a ocorrência. Basta dirigir-se a qualquer delegacia com documentos pessoais em mãos e informar o último local onde a pessoa foi vista, suas características físicas e uma foto atualizada.

Colaboração

A PC-AM solicita que qualquer pessoa que tenha informações sobre o paradeiro da adolescente, entre em contato pelo números (97) 98450-4812, da DEP de Lábrea; ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

