VÍDEO: Motociclista atropela 4 pessoas na faixa de pedestre em Manaus

Uma motociclista atropelou 4 pessoas que estavam atravessando na faixa de pedestre, na avenida Constantino Nery, em Manaus, na tarde deste sábado (14).

De acordo com informações de testemunhas, a motociclista teria avançado o sinal no momento em que as pessoas estavam atravessando na faixa de pedestre. As vítimas são: um casal que estava com um bebê e um idoso.

A condutora e as vítimas foram encaminhadas para uma unidade hospitalar.

A polícia esteve no local para atender a ocorrência e dar inicio as investigações do caso.

