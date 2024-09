Quarteto é preso e adolescente apreendido por envolvimento com tráfico de drogas

Em uma das ações, os PMs recuperaram uma motocicleta com restrição de roubo

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), prendeu quatro homens, de idades não informadas, e apreendeu um adolescente, de 17, por envolvimento com tráfico de drogas, em ações na sexta-feira (13), nas Zonas Sul e Leste de Manaus.

Por volta das 10h, a equipe de alunos soldados estava em patrulhamento sob supervisão da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), quando visualizou quatro homens fugindo para o beco Mossoró, bairro Petrópolis. Durante a incursão no local, os suspeitos foram encontrados em uma casa abandonada.

Com eles, foram apreendidos 66 pinos de cocaína, 15 trouxinhas de cocaína, dez trouxinhas de oxi, uma porção de oxi, além de uma balança de precisão e dois rádios comunicadores. Os suspeitos e o material ilícito foram encaminhados ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Em outra ocorrência, policiais militares da 11ª Cicom prenderam um homem, durante patrulhamento na Avenida Cosme Ferreira, bairro Coroado. Por volta das 17h, a equipe policial visualizou o suspeito nervoso ao perceber a presença da viatura policial.

Durante a abordagem, o homem relatou que em sua residência havia drogas escondidas. No local, foram apreendidas 20 porções de maconha, uma porção de cocaína, uma de oxi e uma de haxixe.

Ainda durante os procedimentos policiais, foi constatado, junto ao Centro de Comunicações Operacionais Policiais Militares (Cecopom), que uma motocicleta, que também estava na residência, possuía restrição de roubo. O homem, juntamente com as drogas e a motocicleta, foi conduzido ao 14º DIP.

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

