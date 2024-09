’João da Sete’ é preso por furtar mais de 20 casas no Amazonas

Os furtos ocorreram todos neste ano, no Centro da cidade

Um homem identificado como João Henrique Pereira Miranda, de 20 anos, conhecido como “João da Sete”, foi preso nesta sexta-feira (13), apontado como autor de mais de 20 furtos a residências em Alvarães, interior do Amazonas. A prisão ocorreu na rua 7 de setembro, bairro Centro.

Conforme o delegado Marcelo Lopes, da 57ª DIP, os furtos ocorreram todos neste ano, no mesmo bairro onde o indivíduo foi preso.

“Durante as investigações, constatamos que João Henrique é usuário de drogas e comete os furtos para trocar os objetos furtados por drogas em “bocas de fumo” da cidade”, contou o delegado.

Segundo o delegado, “João da Sete” já havia sido preso em flagrante no dia 7 de março deste ano, por roubo majorado. Ele foi posto em liberdade e continuou com as práticas delitivas.

Procedimentos

João Henrique Pereira Miranda responderá por furto qualificado e ficará à disposição da Justiça.

