VÍDEO: Jovens invadem loja para disparar bolinhas em gel em Manaus

Em imagens compartilhadas nas redes sociais, os jovens aparecem brincando dentro do local.

Um grupo de jovens invadiu uma loja em Manaus, causando tumulto ao disparar bolinhas em gel por todo o estabelecimento, nesta sexta-feira (13), em imagens compartilhadas nas redes sociais, os jovens aparecem brincando dentro do local.

Leia também: Homem é preso por estuprar enteada no interior do AM

A brincadeira de ‘mau gosto’ já chamou atenção da polícia que fez um alerta. Devido à semelhança com pistolas reais, o objeto pode assustar a população e causar acidentes. Ainda não há legislação específica sobre a venda dos itens.

Em vídeo, quatro jovens aparecem anunciando que irão travar a primeira ‘batalha’ de bolinhas em gel dentro de uma loja.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱