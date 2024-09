Governo do Amazonas divulga boletim sobre a estiagem no estado

Como parte das medidas de enfrentamento à estiagem, o Governo do Amazonas já realizou 186 prisões e detenções por crimes ambientais, realizadas em operações deflagradas em todo o estado.

Em continuidade às ações, o Comitê Intersetorial de Enfrentamento à Situação de Emergência Ambiental divulga o boletim com informações atualizadas sobre a estiagem no estado, neste sábado (14).

O governador Wilson Lima declarou situação de emergência para os 62 municípios amazonenses por conta dos efeitos da estiagem. No dia 5 de julho, ele já havia assinado o decreto de situação de emergência para 20 cidades e nesta quarta-feira, ampliou para mais 42.

No âmbito da assistência humanitária, 1,1 toneladas de alimentos foram distribuídas para as regiões mais afetadas. Para atender as famílias afetadas, o governo também já instalou 31 purificadores de água, sendo 10 deles direcionados para a calha do Alto Solimões, além de enviar 100 caixas d’água para melhorar o acesso à água potável.

Na última sexta-feira (13/07), foram enviados 598 volumes de medicamentos e insumos para o município de Tabatinga. Ao todo, já foram enviadas 200,3 toneladas de medicamentos e insumos para os municípios das calhas dos rios Madeira, Juruá, Purus e Alto Solimões. Uma usina de oxigênio foi instalada no município de Envira; cerca de 200 volumes de medicamentos e insumos foram enviados para o município de Fonte Boa.

O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) já realizou 389 embargos, totalizando 19.098,6100 hectares de áreas embargadas. Foram aplicadas multas no valor de R$ 135,8 milhões, 356 autos de infração e 52 termos de apreensão lavrados, além de 186 detenções realizadas.

De junho até o dia 13 de setembro, mais de 13,6 mil focos de incêndio foram combatidos pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM). Sendo, 1.466 incêndios na capital e 12,2 mil no interior do estado.

Essas iniciativas fazem parte da Operação Estiagem 2024, a partir do Comitê instituído pelo governador Wilson Lima, no dia 5 de julho.

