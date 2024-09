Palmeiras recua em proposta por Gabigol; entenda

O Palmeiras não está mais empolgado para contratar Gabigol, do Flamengo. As conversas esfriaram nas últimas semanas, e a declaração de Marcos Braz sobre a improvável renovação do atacante não fez o clube paulista mudar a postura.

A Itatiaia apurou que, no momento, não existem mais tratativas entre Palmeiras e Gabriel. Assim, é possível que o Verdão explore outras opções de centroavante para 2025.

Gabigol segue o planejamento para fazer um bom fim de temporada pelo Flamengo e só deve decidir seu futuro na reta final de 2024.

Em julho deste ano, o Palmeiras apresentou uma proposta de pré-contrato ao atacante, que não deu resposta — seja positiva ou negativa. Desde então, as conversas naturalmente esfriaram.

O camisa 99 tem vínculo com o Rubro-Negro até dezembro de 2024 e pode assinar pré-contrato com qualquer equipe, pois está nos seus últimos meses de compromisso com os cariocas. Por enquanto, não há acordo para uma renovação.

O que Marcos Braz falou sobre Gabigol?

O vice-presidente de futebol do Flamengo deu a entender que a renovação de Gabigol com o Flamengo é pouco provável. A declaração foi dada após a classificação do Rubro-Negro na Copa do Brasil, contra o Bahia, na última quinta-feira (12).

“As renovações, as ampliações de contrato, são feitas sistematicamente dentro do Flamengo. Tem que subir da base, tem que fazer alguns reajustes. Isso a gente faz sempre. É claro que na hora certa… Na hora certa não, num determinado momento poderá ter a hipótese de se tentar uma renovação de contrato. Eu acho que isso, dentro da situação que tem hoje, não é nada impossível, mas infelizmente é pouco provável”, explicou.

*Com informações da CNN Brasil

