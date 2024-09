PC-AM procura homem envolvido em estupro de adolescente no Amazonas

As informações devem ser repassadas aos números (92) 99178-8088, da DEP de Parintins, ou 181, da SSP-AM

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Parintins, interior do Amazonas, solicita a divulgação da imagem de Edson Silva Freitas, 41, conhecido como ‘Jack’, por envolvimento no estupro de vulnerável contra uma adolescente de 13 anos.

Conforme a delegada Marna de Miranda, titular da unidade policial, o crime ocorreu no dia 1º de setembro deste ano, na zona urbana de Parintins, e o caso chegou ao conhecimento da delegacia por meio do Conselho Tutelar do município.

Denúncias

A PC-AM solicita a quem tiver informações sobre o paradeiro deste indivíduo, que entre em contato com os números (92) 99178-8088, disque-denúncia da DEP de Parintins, ou 181, da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM). “A identidade do informante será preservada”, garantiu a delegada.

