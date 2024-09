Homem é preso por sextorsão contra a ex-companheira na tentativa de reatar o relacionamento no AM

Um homem de 32 anos, foi preso nesta sexta-feira (13), por sextorsão contra sua ex-namorada, de 19 anos.

O crime de sextorsão é a ameaça de se divulgar imagens íntimas para forçar alguém a fazer algo – ou por vingança, ou humilhação ou para extorsão financeira.

Ele foi preso no bairro Da Paz, no município de Barcelos, interior do Amazonas, e é suspeito de outros três crimes, como estupro qualificado, registro de cenas de sexo com adolescente e perseguição.

Conforme o delegado Rodrigo Monfroni, da 75ª DIP, as diligências iniciaram no mesmo dia da prisão, a partir da denúncia da vítima. Ela relatou que, nos últimos dias, vinha sendo perseguida pelo autor para reatar o relacionamento, sob ameaça de divulgação de imagens íntimas registradas sem o consentimento dela.

“Eles tiveram um curto relacionamento quando a vítima tinha 17 anos, inclusive a primeira relação sexual deles ocorreu de maneira forçada pelo indivíduo. Ela contou que, na ocasião, o homem a agrediu com tapas e a levou à força para seu quarto, onde, além de agredi-la, a forçou a manter relações sexuais. Isso se caracteriza como estupro qualificado, uma vez que, além de ser forçada, a vítima também sofria violência física”, contou o delegado.

Segundo o delegado, a jovem disse, ainda, que no período em que estiveram juntos, o autor costumava registrar, sem o consentimento da vítima, fotos e vídeos das cenas íntimas entre eles. Como o indivíduo tinha as imagens armazenadas em seu telefone, as usou justamente para coagir a vítima a reatar o relacionamento e exigir vantagens sexuais.

“Ele passou a persegui-la e enviar mensagens e fazer ligações de vídeos, ameaçando divulgar os vídeos íntimos caso a jovem não retomasse o relacionamento e praticasse atos sexuais com ele. Todas as práticas do indivíduo, relatadas pela vítima, foram confirmadas em depoimento por pessoas próximas a elas”, disse o delegado.

De acordo com o delegado, as declarações de testemunhas também apontam que o infrator tem envolvimento em situações semelhantes com outras mulheres, o que reforça um comportamento reiterado de coação e assédio.

“Estávamos finalizando o procedimento quando fomos informados pela vítima que o criminoso havia enviado a ela uma das imagens íntimas, como forma de grave ameaça para reatarem o relacionamento e as relações sexuais. De pronto fomos à procura dele e efetuamos a sua prisão em flagrante em sua residência”, falou o delegado.

Segundo o delegado Rafael Bruno Lima, que também participou das investigações, o aparelho celular do indivíduo também foi apreendido no momento da sua prisão.

“No telefone estão armazenadas as imagens íntimas e todo o material será anexado no Inquérito Policial (IP) que foi remetido à Justiça, junto ao pedido de prisão preventiva dele”, disse o delegado.

Procedimentos

O homem responderá por extorsão, estupro qualificado, perseguição e registro não autorizado de cenas de nudez, previsto no artigo 240 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e está à disposição da Justiça.

