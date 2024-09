Corpo de Bombeiros monta força-tarefa para extinguir incêndio em Iranduba

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) montou, na manhã deste domingo (15), uma força-tarefa para combater um incêndio de grande proporção em área de vegetação no Distrito de Cacau Pirêra, no município de Iranduba, interior do Amazonas.

Leia também: VÍDEO: incêndio atinge prédio comercial na Avenida Djalma Batista, em Manaus

Na região, os incêndios florestais estão sendo monitorados constantemente por meio da Sala de Situação e combatidos diuturnamente. Ao todo, mais de 50 bombeiros estão atuando na ocorrência.

De acordo com o subcomandante do CBMAM, coronel Reinaldo Menezes, é necessário um trabalho estratégico de combate na área tendo em vista que o vento somado às altas temperaturas registradas tem influência direta na rápida propagação das chamas.

“Nossos bombeiros de Iranduba vem atuando constantemente na área, contudo, a vegetação está muito seca e, consequentemente, novos focos surgem a todo instante. Por isso, foi determinada uma ação conjunta e estratégica de combate aqui nessa área. Destinamos viaturas e equipamentos, além de pessoal capacitado para combater esse tipo de incêndio”, pontuou o subcomandante do CBMAM.

A força-tarefa, conta com bombeiros militares do 1° Pelotão Destacado de Bombeiro Militar (PDBM) de Iranduba, equipes de prontidão da operação Céu Limpo e homens da Força Nacional. Ao todo, 12 viaturas, entre picapes equipadas com kit de combate a incêndio e Auto Bombas Tanques (ABTs), estão sendo empregadas no local.

No sábado (14/09), homens do Corpo de Bombeiros atuaram ao longo de todo o dia na localidade. Mais de 30 focos de incêndio foram combatidos com o uso de 29 mil litros de água, abafadores e bombas costais.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱