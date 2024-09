Após foto com Michelle Bolsonaro, Jojo vai banir música Arrasou, Viado

Com a repercussão negativa de sua foto com Michelle, Jojo Todynho afirmou que vai excluir a música, feita em homenagem à comunidade LGBT+

Jojo Todynho disse que vai solicitar a retirada de sua música Arrasou, Viado do YouTube e das plataformas de streaming.

O anúncio veio após uma foto sua com Michelle Bolsonaro viralizar, causando polêmica nas redes sociais.

A cantora e ex-participante de A Fazenda desabafou sobre as críticas que recebeu após o encontro com a ex-primeira-dama, explicando que a situação a fez repensar sua carreira e suas composições.

Segundo Jojo, o conteúdo de Arrasou, Viado – que se tornou um hino de empoderamento e apoio à comunidade LGBTQIA+ – foi criado em um contexto que não representa mais o que ela acredita hoje.

Ela afirmou que a viralização da foto gerou muitas reações negativas, com parte de seu público sentindo-se traído por sua aproximação com Michelle Bolsonaro, que é associada a pautas conservadoras e já expressou opiniões polêmicas em relação a direitos de minorias.

Jojo explicou que a música Arrasou, Viado surgiu como agradecimento à comunidade LGBTQIAP+ após o sucesso de Que Tiro Foi Esse. “Todo mundo me abraçou e eu sou muito grata a isso. Aí surgiu a ideia: ‘Poxa, vamos fazer uma música em agradecimento ao movimento LGBTQIAP+’. E eu na hora: ‘Vamos embora’”, contou nos Stories do Instagram.

A cantora disse ainda que, independentemente de sua opinião, merece respeito: “Lançamos Arrasou, Viado. E eu, com a bandeira na mão do movimento, pedi respeito, porque todos nós merecemos respeito, seja qual for a classe social, seja qualquer escolha que a gente faz da nossa vida. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém, mas respeitar é um dever de todos”.

“É por isso que segunda-feira eu vou pedir suspensão, vou pedir para tirar do YouTube o clipe de Arrasou, Viado e tirar das plataformas digitais”, garantiu.

“A vida não funciona assim, o mundo não gira dessa forma. Se as pessoas colocaram algum tipo de expectativa em mim, isso é um problema delas, não meu. O fato de não gostar de alguém não me dá o direito de ir nas redes sociais dela para atacar e falar o que eu bem entender. Não estou aqui para me dar nenhum tipo de desculpa ou justificativa. Eu vim aqui falar para vocês que respeito é bom e todo mundo gosta”, concluiu.

*Com informações do Metrópoles

