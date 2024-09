Sinal de facção? Foto em família motivou mortes de candidata e irmã

Candidata a vereadora no Mato Grosso, Rayane Alves, e a irmã Rithiely Alves foram mortas por causa de suposto símbolo em foto, diz polícia

De acordo com a polícia, uma foto em família publicada na internet pela candidata a vereadora de Porto Esperidião (MT), Rayane Alves (Republicanos), pode ter sido o motivo do assassinato dela e de sua irmã, Rithiely Alves, ocorrido no último sábado (14).

Conforme a investigação, o grupo criminoso responsável pelo sequestro, tortura e morte das jovens alegou que elas aparecem na tal foto, fazendo o suposto símbolo da facção rival. O sinal de “três” com os dedos, segundo o delegado Higo Rafael, responsável pelo caso, é associado à facção paulista Primeiro Comando da Capital (PCC).

A imagem publicada pela candidata mostra ela e familiares em um dia de lazer no Rio Jauru, famoso na região oeste do Mato Grosso e que corta a cidade de Porto Esperidião.

Rayane tinha 25 anos de idade, havia se candidatado a um cargo público pela primeira vez e postou várias fotos do mesmo dia nas redes sociais, demonstrando alegria e satisfação com o momento em família. “Meu forever young. Família”, escreveu a candidata. A irmã, Rithiely, tinha 28 anos.

*Com informações Metropoles

