Palmeiras goleia o Criciúma por 5 x 0 e segue na caça ao líder

Próximo jogo do Palmeiras será no DF, contra o Vasco, no dia 22 de setembro

O Palmeiras não tomou conhecimento do time do Criciúma e goleou a equipe por 5 x 0, neste domingo (15), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os gols foram marcados por Flaco López, Felipe Anderson, Figueiredo (Contra), Estêvão e Veiga.

Com o resultado, o Verdão estaciona na 2ª posição e chega a 50 pontos, três a menos que o líder Botafogo. Já o Criciúma fica na 15ª posição, com 28 pontos, três a menos que o Vitória, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

O jogo

O Palmeiras precisou de 50 segundo para começar a encaminhar a vitória contra o Criciúma. A goleada por 5 x 0 teve três gols no início do primeiro tempo: Flaco López abriu o placar antes do primeiro minuto, e depois Felipe Anderson e Tobias Figueiredo (contra) marcaram. Na segunda etapa, Estêvão, destaque do jogo mais uma vez, marcou o dele e Raphael Veiga fechou o placar.

O gol de Estêvão fez o jovem de 17 anos empatar em números com Neymar de 2009 no Campeonato Brasileiro. Ambos participaram de 16 gols.

Estêvão fez nove gols e deu sete assistências, enquanto Neymar marcou 10 vezes e distribuiu seis passes para gol.

O jovem do Verdão alcançou esses números em 22 jogos, 11 a menos que Neymar. Ele fez nove gols e distribuiu sete assistências. Vale lembrar que Estêvão é o líder de assistências no Brasileirão e vice-artilheiro, com dois a menos que Pedro.

*Com informações do Metrópoles

