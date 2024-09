Marçal teve fratura na costela e está com braço imobilizado, diz assessoria

O candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal (PRTB), sofreu uma fratura em uma das costelas após ser agredido com uma cadeira por José Luiz Datena (PSDB) durante o debate da TV Cultura no domingo (15) e saiu andando do estúdio. A assessoria de Marçal confirmou a lesão após exames realizados no Hospital Sírio-Libanês.

A assessoria de Marçal divulgou que, devido à fratura e aos impactos da agressão, o candidato decidiu cancelar todos os compromissos agendados para esta segunda-feira (16).

Além da fratura, a campanha de Marçal revelou que o candidato está com o braço imobilizado e as mãos inchadas, resultado das tentativas de defesa durante a agressão. Marçal chegou ao hospital por volta da meia-noite de segunda-feira em uma ambulância, depois de sentir dificuldades para respirar e deixar o debate.

No hospital, ele foi submetido a tomografias e ressonâncias magnéticas, que confirmaram as lesões. Em resposta ao incidente, a campanha de Marçal cancelou todos os compromissos e aparições públicas programadas.

Além disso, Marçal registrou um boletim de ocorrência contra Datena por lesão corporal e injúria. A assessoria de Marçal indicou que, apesar do ocorrido, o candidato deve participar do debate da Rede TV, agendado para esta terça-feira (17), embora possivelmente com algum tipo de curativo visível.

Informações sobre o estado de saúde

O advogado de Marçal, Tassio Renan, informou à imprensa que ainda não há detalhes completos sobre o estado de saúde do candidato. No entanto, foram identificadas lesões na costela e em um dos dedos da mão. Marçal deve passar por um exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML) após receber alta.

Medidas judiciais e reação da equipe

Renan revelou que, após acompanhar a internação de Marçal, a equipe registrou um boletim de ocorrência contra Datena por lesão corporal e injúria. “Esperamos que as medidas judiciais cabíveis sejam tomadas”, afirmou o advogado.

