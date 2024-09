Brasil é eleito melhor país para turismo de aventura do mundo

O Brasil foi reconhecido como melhor destino de turismo de aventura do mundo, segundo o portal US News & World Report. A lista de 2024, produzida pelo site em parceria com a Wharton School da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, é baseada em uma pesquisa com quase 17 mil pessoas pelo mundo.

Ao todo, 89 países foram listados pelos entrevistados e avaliados em 10 subcategorias: qualidade de vida, mudanças climáticas, negócios, influência cultural, aventura, agilidade, poder, empreendedorismo, herança e propósito social. O Brasil aparece como principal destino de aventura, à frente de países como Itália, Grécia, Espanha e Tailândia.

Segundo o Ministério do Turismo, cidades no Rio de Janeiro, em Pernambuco e no Mato Grosso do Sul estão entre as principais opções dos viajantes quando o tema é turismo de aventura. Escalada, arvorismo, asa-delta, mergulho, paraquedismo e trilhas são algumas das atividades mais praticadas pelos turistas.

Além de liderar a subcategoria de Turismo de Aventura, o Brasil aparece bem posicionado em outras três categorias do ranking da US News & World Report. São elas: 11º em Influência Cultural (moda e entretenimento); 12º Mudanças (países com economias de alto potencial); e 12º Herança (valoriza a história rica em cultura e geografia).

*Com informações SBT News

