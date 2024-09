Datena revela pedido de desculpas de Marçal antes da cadeirada; veja PRINT

As mensagens foram enviadas pelo candidato do PRTB dois dias antes do debate em que recebeu a cadeirada de Datena. A assessoria de Marçal foi procurada, mas não comentou sobre o assunto.

O candidato à Prefeitura de São Paulo, José Luiz Datena (PSDB), revelou que recebeu na última sexta-feira (13) uma série de mensagens de desculpas de Pablo Marçal (PRTB) por confrontos anteriores.

Datena admitiu que, inicialmente, duvidou da autenticidade das mensagens, mas confirmou que um assessor de Marçal posteriormente propôs um encontro para um café, o qual Datena recusou.

Nas mensagens divulgadas por Datena, Marçal se desculpa, dizendo: “Oi Datena, me perdoe pelas palavras pesadas contra você”. Outro trecho menciona: “Tenho sentido que somos animais num zoológico e todos querem ver agressões gratuitas”.

Datena afirmou que aceitou as desculpas de forma breve e direta. No entanto, devido à natureza temporária das mensagens, ele não conseguiu fornecer uma captura de tela. O blog solicitou um comentário à coordenação de campanha e à assessoria de imprensa de Marçal, mas não obteve resposta até o fechamento desta reportagem.

Reação de Datena ao pedido de desculpas

No domingo (15), após ser expulso do debate da TV Cultura por agredir Marçal com uma cadeira, Datena falou sobre o pedido de desculpas. Ele comentou: “Na sexta-feira, Pablo Marçal enviou uma mensagem pedindo perdão pelas acusações que fez a mim e aos outros candidatos.

Ele falou sobre a situação como se fôssemos animais em um zoológico, e pediu que as coisas fossem civilizadas no processo democrático. Eu disse que, se esses são os termos, tudo bem, mas ele precisa provar que é essa a sua verdadeira intenção.”

Escalada da Violência

Apesar do gesto de reaproximação, a relação entre Datena e Marçal se deteriorou durante o debate, quando Datena agrediu Marçal com uma cadeira. O incidente levou à interrupção temporária do debate, e Marçal foi levado ao Hospital Sírio-Libanês, onde foi diagnosticado com uma fratura na costela, conforme informado pela equipe dele. O hospital ainda não divulgou um boletim médico.

Após a volta do debate, o moderador Leão Serva anunciou a expulsão de Datena. O candidato tucano, ao comentar o incidente, atribuiu sua reação à lembrança da morte de sua sogra, que ocorreu após denúncias de assédio sexual contra ele. “Eu não escolho o momento da emoção. Lembrei da minha sogra morrendo e, depois de tudo que passei, foi uma reação humana que não pude conter,” disse Datena.

