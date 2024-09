Bombeiros combatem mais de 300 focos de incêndio no Amazonas em 24 horas

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) enfrentou mais de 300 focos de incêndio em 24 horas, cobrindo uma área de aproximadamente 1,6 milhão de metros quadrados. A força-tarefa, iniciada no domingo (15) como parte da Operação Céu Limpo, continua a atuar nas áreas do Distrito do Cacau Pirêra e ao longo da rodovia AM-070, no município de Iranduba, a 27 quilômetros de Manaus.

Os trabalhos na região foram iniciados ainda no sábado (14), depois que o 1° Pelotão Destacado de Bombeiros Militares de Iranduba (PDBM) foi acionado, na ocasião, foram executadas ações intensivas para controlar as chamas. Na manhã do domingo (15/09), uma avaliação do território foi realizada, a partir dos dados do monitoramento feito pela Sala de Situação, para ajustar a estratégia de combate e garantir a extinção do sinistro.

De acordo com o comandante-geral do CBMAM, coronel Alexandre Freitas, por conta da vegetação seca e as altas temperaturas, no local da ocorrência está acontecendo a queima em profundidade, quando não há chamas na superfície, dificultando a detecção e mantendo lentamente a propagação.

“Aqui a gente observa que ainda está queimando por baixo, por conta da quantidade de material orgânico seco e a umidade baixa. Há muito material orgânico depositado na área e, que acaba entrando em combustão. O que dificulta a identificação e, consequentemente, o combate”, pontuou o comandante-geral do CBMAM.

Força-tarefa

A força-tarefa foi composta por mais de 50 bombeiros militares e homens da Força Nacional. O efetivo da operação Céu Limpo também atuou na ação. Houve ainda o envio de equipamentos especializados como bombas costais, abafadores, pinga-fogo e sopradores, 12 viaturas de combate da capital, entre picapes equipadas com kit de combate a incêndios e Auto Bombas Tanques (ABTs), também foram empregadas na missão.

A força-tarefa está atuando, nesta segunda-feira (16/09), na região. A Sala de Situação segue monitorando a operação e trabalhando para garantir a completa extinção do sinistro na localidade.

